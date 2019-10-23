A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±! 24 Ekim A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu

23.10.2019 - 11:13 |
A101 aktüel ürünler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±! 24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloÄŸu
A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±. 24 Ekim'den itibaren A101 maÄŸazalarÄ±nda satÄ±ÅŸa sunulacak onlarca Ã¼rÃ¼n iÃ§in araÅŸtÄ±rmaya geÃ§en vatandaÅŸlar indirimli Ã¼rÃ¼nler listesini gÃ¶rmek istiyor. SÃ¼rekli olarak satÄ±ÅŸta olmayan Ã¼rÃ¼nlerin listelendiÄŸi A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda bu hafta Televizyondan, cep telefonuna, kulaklÄ±ktan uydu alÄ±cÄ±sÄ±na kadar onlarca Ã¼rÃ¼n yer alÄ±yor
A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±. 24 Ekim tarihinden itibaren A101 maÄŸazalarÄ±nda satÄ±ÅŸa sunulacak Ã¼rÃ¼nler arasÄ±nda Cep Telefonu, KulaklÄ±k, USB bellek, Uydu alÄ±cÄ±sÄ±, Televizyon, Tornavida seti, Slikon TabancasÄ± gibi birÃ§ok Ã¼rÃ¼n yer alÄ±yor. A101 maÄŸazalarÄ±nda sÃ¼rekli olarak satÄ±ÅŸta olmayacak olan bu indirimli Ã¼rÃ¼nler listesi 24 Ekim'den itibaren satÄ±ÅŸa sunulacak. Ä°ÅŸte A101 maÄŸazalarÄ±nda yarÄ±ndan itibaren satÄ±ÅŸa sunulacak olan Ã¼rÃ¼nler listesi...
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Doç. Dr. Ergin UlutaÅŸ: Marmara'da tsunami tehlikesi varKocaeli Üniversitesi Jeofizik MühendisliÄŸi Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin UlutaÅŸ, Marmara'da tsunami tehlikesi var. EÄŸer Marmara'da deprem olursa 1,5- 2 metre yüksekliÄŸinde tsunami oluÅŸur. En önemli nokta Marmara denizinde oluÅŸabilecek heyelanlardÄ±r. Lokal bazda kÄ±yÄ±larÄ±mÄ±zda 3-6 metre civarÄ±nda tsunami dalgalarÄ± görülebilir dedi.