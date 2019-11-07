07.11.2019 - 08:02 |
A101 kaçta açılıyor? A101 çalışma saatleri
A101 açılış ve kapanış saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haftalık indirimli ürünlerden faydalanmak isteyen müşteriler A101 saat kaçta açılıyor, sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Türkiye genelinde çok sayıda şubesi olan A101 çalışma saatleri nasıl?
Türkiye genelinde onlarca mağazası bulunan A101 çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte A101 çalışma saatleri...
A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Türkiye'nin 81 ilinde 914 ilçesinde 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 3,5 milyon ziyaretçi ağırlayan A101 indirimli ürünleri ile vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.
A101 marketleri hafta içi her gün 09.00'da açılıyor ve 21.00'e kadar hizmet veriyor. Bazı bölgelerde cuma namazı vaktinde kapalı oluyor.
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