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21.10.2019 - 14:25 |

A101 aktüel ürünler! 24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 24 Ekim Perşembe gününden itibaren A101 mağazalarında satışa sunulacak olan onlarca indirimli ürün listesi belli oldu. Televizyondan, kulaklığa, uydu alıcısından telefona, blender setinden, basküle kadar birçok ürün 24 Ekim'de satışa sunuluyor. İşte 24 Ekim tarihinden itibaren A101 mağazalarında satışa sunulacak ürünler listesi

A101 aktüel ürünler! 24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

Ev hanımları marketlerde satışa sunulan ürünleri araştırmaya devam ediyor. A101 mağazalarından 24 Ekim Perşembe gününden itibaren satışa sunulacak olan binlerce ürün yer alıyor. Dikişi makinesinden su ısıtıcısına saç düzleştiriciden epilasyon aletine kadar birçok ürünün satışa sunulacağı ürünleri sizler için derledik. İşte A101 mağazalarında 24 Ekim Perşembe gününden itibaren satışa sunulacak ürünler listesi....

A101 aktüel ürünler 24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler 24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler 24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler 24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler 24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler 24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler 24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler 24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

 

Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünel görüntülendiBarış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünel görüntülendi. AA'nın ulaştığı kayıtlarda tünelin Türkiye sınırına açıldığı görüldü.
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