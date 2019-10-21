21.10.2019 - 14:25 |
A101 aktüel ürünler! 24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu
A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 24 Ekim Perşembe gününden itibaren A101 mağazalarında satışa sunulacak olan onlarca indirimli ürün listesi belli oldu. Televizyondan, kulaklığa, uydu alıcısından telefona, blender setinden, basküle kadar birçok ürün 24 Ekim'de satışa sunuluyor. İşte 24 Ekim tarihinden itibaren A101 mağazalarında satışa sunulacak ürünler listesi
Ev hanımları marketlerde satışa sunulan ürünleri araştırmaya devam ediyor. A101 mağazalarından 24 Ekim Perşembe gününden itibaren satışa sunulacak olan binlerce ürün yer alıyor. Dikişi makinesinden su ısıtıcısına saç düzleştiriciden epilasyon aletine kadar birçok ürünün satışa sunulacağı ürünleri sizler için derledik. İşte A101 mağazalarında 24 Ekim Perşembe gününden itibaren satışa sunulacak ürünler listesi....