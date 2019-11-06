ABD güçlerinin bir bölümü Kuzey Irak’ta

Ayn el Arap, Rakka ve Haseki’deki üslerini boşaltması sonrası kısa süre sonra geri dönen ABD ordusu, önceki gün ve dün yeniden konuşlandıkları bölgelerde harekete geçti. ABD askerleri, TIR’lara yüklediği zırhlı araç ve mühimmatla Kuzey Irak sınırına hareket etti. ABD askeri konvoyunun bir bölümü Deyrizor ve Türkiye sınır hattında yer alan Rimelan petrol bölgelerine yönelirken bir bölümü de Smelka sınır kapısından geçerek Kuzey Irak’ın Dohuk kentine yöneldi. Askeri araçların yanı sıra ABD konvoyunda TIR’lara yüklenmiş zırhlı araç ve mühimmat da bulunuyor.



Rejim askeri bayrak dikti



Soçi Mutabakatı kapsamında yeniden bölgeye gelen Suriye rejim ordusu, Türkiye sınır hattına dün de konuşlanmasını sürdürdü. Ayn el Arap ile Suriye’nin Kamışlı kentinin doğusuna konuşlanan rejim ordusu, sınıra bayrak dikti. Türkiye sınır hattında örülen duvarın yakın kesimlerine konuşlanan rejim ordusunun Kamışlı ile Tırbesipiye kasabası arasındaki sınır hattına ağır silah konuşlandırması dikkati çekti.