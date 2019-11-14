ABD, kuzeydeki üssünü boşalttı

Üslere konuşlanmaya devam eden ABD güçleri, bölgeye ağır silah ve mühimmat takviyesi yapıyor. Bu arada ABD, Ayn el Arap’ın 30 kilometre güneyindeki Sırin ilçesinde bulunan Suriye’nin kuzeyindeki en büyük üssünü boşaltarak geri çekildi.



DAEŞ’a yönelik mücadele adı altında Türkiye sınır hattındaki Rimelan ve Deyr ez Zor bölgesine yeniden konuşlanmaya başlayan ABD yönetimi, bölgede yapılan yeni üslere konuşlanma ve silah takviyesine ilişkin görüntü verdi. ABD’nin Suriye’deki askeri yönetimi, Kamışlı, Derik ve Deyrizor’da kurulan yeni üsleri merkezi Erbil’de bulunan Kürt televizyonlarına açtı. Kamışlı, Derik ve Deyrizor’da petrol yataklarının olduğu bölgelere yerleşen ABD kuvvetlerinin başındaki komutanlar, Suriye’ye ilişkin yeni stratejilerine ilişkin açıklamalar yaptı.



Bu arada ABD, Ayn el Arap’ın 30 kilometre güneyindeki Sırin ilçesinde bulunan Suriye’nin kuzeyindeki en büyük üssünü boşaltarak geri çekildi. Dün sabah saatlerinde 120 araçlık bir konvoy üsten ayrıldı. Tahliye işlemlerinin ardından üsten büyük bir patlama sesi duyuldu. Boşaltılan üssün savaş uçaklarıyla imha edildiği ifade edildi. Üsten çıkan konvoy M-4 kara yoluna doğru hareket ederken hangi bölgeye gittiği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.





