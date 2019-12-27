ABD petrol bölgesinde özerkliği örgütlüyor

Bölgedeki Kürt kaynakları, Suriye’nin kuzeyi ve doğusunda terör örgütleri ile muhalif Kürt grupları bir araya getiren ABD’li yetkililer, ortak tutum almaları yönünde önerilerde bulundu. Kürt gruplara, “Amerika, Kürtlerin siyasi ve askeri olarak birlik olmasını istiyor” mesajı verildi. Ayrıca, Suriye’nin kuzeyindeki bütün bileşenlerin siyasi ve askeri konularda ortak hareket etmeleri ile birlikte “siyasi bir bölgenin” kurulmasına zemin hazırlanabileceği kaydedildi.



Mısırlı ve Suudiler



Bölgedeki petrol sahalarında üretim için ABD yönetimi, Suudi Arabistan ve Mısır’dan yardım almaya başladı. Bu kapsamda, petrol ve doğalgaz yatırımları çerçevesinde Suudi Arabistan Aramco Petrol şirketinin Suriye’de ABD’nin bulunduğu bölgelerde çalışmalara başladığı bildirildi. Geçtiğimiz hafta Deyrizor petrol rafinerisinde inceleme yapmak amacıyla bölgeye gelen Suudi ve Mısırlı uzmanları korumak için bir grup Suudi subayın da bölgeye geldiği belirtildi.



ABD’nin bölgedeki planını engellemek için Suriye rejiminin de harekete geçtiği ve bölgedeki Arap aşiratlerle temasa geçtiği bildirildi. Suriye rejimi Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı Ali Memlük, kısa süre önce bölge aşiretlerinin ileri gelenleri ile bir araya gelerek proje karşıtı tutum alınmasını istedi.



Ruslar üslere yerleşti



Suriye’nin kuzeyi ve doğusunda YPG’ye askeri ve siyasi destek veren Mısır ve Suudi Arabistan, bu kez örgütü Suriye muhalefetine katarak Türkiye’nin bölgedeki insiyatifini zayıflatmayı amaçlıyor.



Öte yandan ABD askerlerinin çekildiği Suriye’nin Rakka kentindeki askeri üslere geçtiğimiz günlerde Rus birliklerinin yerleştiği kaydedildi.



5. ortak devriye



Türkiye ile arasında yapılan Soçi mutabakatı kapsamında TSK ile Rus askeri polislerinin Suriye’de ortak devriyesi de devam ediyor. Dün Ayn el Arap’ın doğusunda 5. ortak devriye gerçekleştirildi. TSK ile Rus askeri polislerinin 5. ortak devriyesi, kent merkezinin doğusundaki Garip köyünden başladı. Devriyenin sınır köylerinde devam edeceği belirtildi.