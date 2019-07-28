ABD’den sınıra gözlem noktası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “sabrımız tükeniyor” açıklaması sonrası Suriye sınır hattında TSK’nın hareketlenmesi dikkat çekerken, Ayn el Arap (Kobani) karşısında yer alan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine, sınıra gönderilmek üzere komandolar sevk edildi. Fırat’ın doğusunda yer alan sınır hattındaki Talabyad ve Resulayn kasabaları karşısında ise, tank, top ve ağır silahlar sınır hattına konuşlandı.

‘Savaşa hazır olun’

TSK’nın sınır hattındaki hareketlenmelerine paralel olarak Suriye hattında ise ABD askerlerinin, TSK’nın harekât yapacağı ileri sürülen stratejik hedeflerin bulunduğu alanlarda sık sık devriye atması dikkati çekti. Talabyad ve Resulayn arasında devriye sayısını artıran ABD, ek olarak Türkiye sınırına yakın bir bölgeye daha gözlem noktası kurdu.

Mardin’in Kızıltepe ilçesi karşısında bulunan bölgede inşasına başlanan gözlem noktasının kısa bir süre önce tamamlandığı bildirildi.

Suriye’yi ziyaret eden İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ise, Suriye’nin Deyrizor kentinde İran destekli gruplarla bir araya gelerek, “ABD’ye karşı savaşa hazır olun” talimatı verdiği ileri sürüldü. Süleymani’nin, ABD’ye karşı savaş konusunda Esad rejimiyle aralarında herhangi bir sorun bulunmadığı konusunda gruplara garanti verdiği ifade edildi.

Süleymani’nin, Devrim Muhafızları Ordusu askeri danışmanlarıyla da bir araya gelerek, Suriye’nin Humus bölgesindeki terör örgütü DAEŞ’in faaliyetleri, Suriye-Irak sınırında bulunan Tanif’deki ABD varlığı ve Irak’tan aktarılacak Şii militanlar konusunu ele aldığı öğrenildi. Süleymani’nin, Suriye-Irak sınırındaki T2 petrol sahasını da gezerek bilgi aldığı kaydedildi.

‘Kabul edilmeyecek’

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise güvenli bölgenin Suriye’nin egemenliğine ve birliğine yönelik bir hamle olduğu, bunun kabul edilmeyeceği belirtildi.