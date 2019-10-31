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31.10.2019 - 16:25 |

Abdest nasıl alınır? Abdest alırken nasıl niyet edilir?

Milyonlarca vatandaş tarafından 'abdest nasıl alınır' sorusu ilgi görüyor. Sıralı abdest alımı hakkında bilgi almak isteyenler, abdest alırken nasıl niyet edilir sorusunu da araştırıyor. İşte Diyanet tarafından verilen o detaylar...

Abdest nasıl alınır? Abdest alırken nasıl niyet edilir?

Abdest almaya başlarken öncelikle niyet edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı abdest alırken söylenmesi gereken niyeti sitesinde yayımladı.

ABDEST ALIRKEN NASIL NİYET EDİLİR?

Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest alıyorum" diye niyet edilir.

ABDEST NASIL ALINIR?

- Elleri Yıkamak

Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının temizlenmesi dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılabilir altının yapılması gerekiyor.

- Ağza Su Almak

Sağ avuç ile ağıza üç kez ayrı ayrı ayrı su bardağı onu defasında iyice çalkalanır.

- Burna Su Vermek

Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

- Yüzü Yıkamak

Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşasına ve çeneğine kadar yüzün her tarafı üç kere yıkır.

- Sağ Kolu Yıkamak

Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun onu yan, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

- Sol Kolu Yıkamak

Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun onu yan, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

- Başı Meshetmek

Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.

- Kulakları Meshetmek

Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile kulağın arkası meshedilir.

- Boynu Meshetmek

Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de de meshedilir.

- Sağ Ayağı Yıkamak

Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir. Sol ayak topuklarla beraber monteır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

- Sol Ayağı Yıkamak

Sol ayak topuklarla beraber monteır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

 

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