Abdest nasıl alınır? İşte adım adım doğru abdest alımı

Abdest, yerine getirilecek ibadetler öncesinde yapılan yükümlülükler arasında en önemli sırada yer almaktadır. Kişi yapacağı ibadet öncesinde tüm samimiyeti ile yapacağı ibadete hazırlanmalıdır. Yapılacak olan ibadet öncesinde yerine getirilmesi gereken en önemli yükümlülükler arasında ise abdest gelmektedir. Abdestin farzları ve sünnetleri bulunmaktadır. Abdest almaktaki amaç yerine getirilecek ibadet öncesinde temizlenmek ve samimiyet olarak açıklanabilir. İşte adım adım doğru abdest alımı...

ABDEST NASIL ALINIR?

Abdest, almaya başlamadan önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet ederiz.

"Eûzübillahimine şşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.

Kadınlar ve erkeklerin abdest alma şekilleri arasında herhangi bir fark yoktur.

ABDESTİN FARZI KAÇTIR?

Abdestin farzı dörttür. Bunlar sırasıyla;

Yüzü yıkamak.

Elleri dirseklerle beraber bir kere yıkamak,

Başın dörtte birini meshetmek,

Ayakları topuklarla beraber bir kere yıkamak. Bu farzlardan biri eksik olursa abdest sahih değildir.