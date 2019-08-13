ABD’li askerler Şanlıurfa’ya geldi

Türkiye ile ABD’li heyetin 5-7 Ağustos’ta gerçekleştirdiği görüşmede “güvenli bölge” konusunda mutabakata varılmıştı. Güvenli bölgenin ABD ile koordine ve yönetimi için, Türkiye’de Müşterek Harekât Merkezi’nin en kısa zamanda kurulması kararlaştırıldı. Bu konuda ilk adım dün atıldı.

MSB’den yapılan açıklamada, “Harekât Merkezi için çalışmalar başlamıştır. Bu kapsamda ön hazırlık maksadıyla altı kişilik ABD heyeti Şanlıurfa’ya ulaşmıştır. Merkezin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır” denildi. Harekât Merkezi’nin Akçakale’de olacağı ileri sürüldü. Akçakale’deki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı’na gelen ABD’li askerler, beraberindeki Türk askerleri ile sınır hattında incelemede bulundu. İncelemenin ardından askerler, yeniden alaya döndü.

Öte yandan Suriye sınırına mayın temizleme araçlarının da sevk edildiği belirtildi.