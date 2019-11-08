ABD’li general: Soykırım yok

ABD Temsilciler Meclisi’nin aldığı kararla “Ermeni soykırımı” iddiaları yeniden gündeme gelirken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kitap olarak yayımlanan doktora tezi de iddialara yanıt niteliğinde. Akar’ın kitaplaşan doktora tezindeki bilgilere göre ABD’li Tümgeneral James Harbord’un Ermeni soykırımı iddiaları üzerine Türkiye’de yaklaşık 50 kişilik heyetle beraber yaptığı incelemeler iddiaların gerçek dışı olduğunu, aksine Türk halkının Ermeni saldırılarına maruz kaldığını ortaya koyuyor.

Harbord Raporu

Akar’ın doktora tezi olarak kaleme aldığı ve Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanan, kitabın ismi “Harbord Askeri Heyeti Raporu”. Kitapta verilen bilgilere göre ABD Kongresi’nin onayı ile ABD Başkanı Woodrow Wilson, 1 Ağustos 1919’da Tümgeneral James Harbord başkanlığındaki askeri bir heyeti Anadolu ve Kafkaslardaki durumu incelemek üzere İstanbul’a gönderdi.

Kitapta öne çıkan bir bölüm şöyle:

“Gezisine başlamadan önce yoğun Ermeni propagandasına maruz kalan ve Ermenilerin toplu mezalimlere maruz kaldıklarına dair kanıtlar bulacağı beklentisinde olan Tümgeneral Harbord, bölgeye geldiğinde bunun gerçeğe dönüşmeyeceğini fark etti. Harbord, ne savaştan önce ne de sonra Anadolu’da Ermenilerin çoğunluğu oluşturduğu herhangi bir yerleşim yeri olmadığını tespit etti. Harbord Askeri Heyeti, Türk ordusunun Rus sınırında bir taarruza ve Türk halkının da Erzurum civarında Ermeni nüfusa yönelik bir saldırı hazırlığı olduğu şeklinde daha önce çıkan haberlerin aksine söz konusu haberlerin doğruluğunu ispatlayacak hiçbir şey bulamadığını ifade etti. Heyet ayrıca Türk halkının Ermeni mezalim ve saldırılarına maruz kaldığını da raporlarında bildirmiştir.”