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15.10.2019 - 07:50 |

ABD’li şarkıcıdan destek

ABD’li şarkıcıdan destek

Michael Jackson ile Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ve bir süredir Türkiye’de yaşayan ABD’li Della Miles da harekâta destek verdiğini açıkladı. Miles, “Dünyanın dört bir yanında yataklarımızda rahat rahat uyuyoruz. Karnımız tok. Çocuklarımızı barış içinde eğlenmeleri için parka götüren bizler, masum insanların ölümüne ‘Hayır’ demek için bu harekâtı desteklemeliyiz” dedi.
Suriyeli grafiti (duvar yazısı) sanatçısı Aziz Esmer (47), İdlib’deki hava saldırılarında hasar gören duvarlara TSK, Suriye Milli Ordusu askeri, Özgür Suriye ile Türk bayrakları ve bayrakların alt kısmında akan pınar resmederek harekâta destek verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mehmetçiğe manevi destek vermek için toplu ulaşım araçlarını Türk bayrakları ile donattı. Bingöl’de ise Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) tarafından yapılan basın açıklamasına katılanlar ellerinde Türk bayrakları taşıyarak, terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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