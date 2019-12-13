MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Ermeni tasarısı açıklaması
ABONE OL
13.12.2019 - 12:42 | | AA

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Ermeni tasarısı açıklaması

ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. Daha önce Beyaz Saray'ın da devreye girmesiyle Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve ardından David Perdue, tasarının oylanmasını engellemişti. Tasarının kabul edilmesine Türkiye'den gelen tepkilerin ardından açıklama yapan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Ermeni tasarısına ilişkin "Amerikan yönetiminin pozisyonunun değişmediğini" bildirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Ermeni tasarısı açıklaması

Bir büyükelçilik sözcüsü, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesi hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Yönetimin pozisyonu değişmemiştir. Görüşlerimiz Başkan'ın geçen nisan ayında yaptığı son açıklamasında yansıtılmıştır." ifadesi yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına dair 24 Nisan'da yaptığı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanmamış, bunun yerine Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesine yer vermişti.

BAĞLAYICILIĞI YOK

Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Daha önce Beyaz Saray'ın da devreye girmesiyle Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve ardından David Perdue, tasarının oylanmasını engellemişti.

29 Ekim'de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada da 11 "hayır" oyuna karşılık, 405 "evet" oyu ile 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısı kabul edilmişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki: Saygısızlığın yeni bir tezahürü
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika... Bakan Gül'den ABD'nin skandal kararına tepki
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
AK Parti'den ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na tepki
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İYİ Parti'den ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
ABD'nin skandal kararına CHP'den eleştiri
Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Yunanistan'dan skandal hareket

Yunanistan'dan skandal hareket

Sıradaki Haber