ABD’nin boşalttığı baraja Ruslar yerleşti

Ayn el Arap’ın (Kobani) güneyinde bulunan Tişrin barajında, Rusya askeri polisi ile PKK/YPG tarafından ortak basın açıklaması yapıldı. Rusya askeri polisi adına konuşan General Paris, Rusya’nın Tişrin barajının kurulmasında rol oynadığını belirterek, barajın bölgenin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladığını söyledi. Barajın DAEŞ tarafından bir çok kez saldırıya uğradığını ifade eden Paris, Rusya’nın DAEŞ’e karşı mücadele vermeye devam ettiğini ve örgütün geri dönmemesi için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Görüntülere göre ise Rus bayraklı askeri konvoy Fırat Nehri üzerindeki barajda kurulu üsse girdi. Bir Rus komutanın YPG/PKK’nın sözde yetkilisi ile yan yana konuşma yapmasının ardından üssün devir teslimi gerçekleştirildi. Bu esnada, Rus komutan ve söz konusu teröristin, Rusya bayrağı ve örgüt flamasını değiş tokuş etti.

Rusya, geçen hafta da Fırat Nehri’nin doğusundaki Ayn el Arap ilçesinde ABD’nin boşalttığı Sırrin ve Sebit üslerine konuşlanmıştı. Fırat Nehri’nin batı yakasındaki Tişrin Barajı, 27 Aralık 2015’te ABD desteğiyle PKK/YPG’nin eline geçmişti.

PKK/YPG’nin bölgede ele geçirdiği üç baraj, Suriye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’ini karşılama kapasitesine sahipti. Tişrin barajı, yıllık 630 megavat (MV) enerji üretme kapasitesine sahip. Yaklaşık 40 metre uzunluğunda biriktirme alanına sahip baraj, Menbiç ve Ayn el-Arap’a sulama imkanı sunuyor.

Bölgedeki Tişrin barajına da Rus güçlerinin yerleşmesi ile üç önemli baraj Suriye rejimi ve Rus güçlerinin denetimine geçmiş oldu.