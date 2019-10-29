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29.10.2019 - 12:25 | | AA

Ablası şikayet edince uyuşturucudan kurtuldu!

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde arkadaş çevresinin etkisiyle uyuşturucuya başlayan ve yaklaşık 2 yıl çeşitli maddeler kullanarak bağımlı hale gelen E.M.K, ablasının polise şikayetinin ardından Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezinde (AMATEM) tedavi görerek bağımlılıktan kurtuldu.

Ablası şikayet edince uyuşturucudan kurtuldu!

Çocuk yaşta uyuşturucu ile tanışan 9 kardeşin en küçüğü E.M.K (17), kimi zaman ailesinden para çalarak aldığı uyuşturucunun bağımlısı oldu.

E.M.K'nin, durumunu fark eden ailesinin bütün ısrarlarına rağmen madde kullanımını terk etmemesi üzerine ablası D.K, kardeşini ve uyuşturucu kullanan arkadaşlarını polise ihbar etti.

AMATEM'de tedavi gören, Adalet Bakanlığı Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yönlendirmesiyle spora ve kitap okumaya başlayan E.M.K, yaklaşık 1 yıl önce bağımlılığından kurtuldu.

Ailesinin desteğiyle yeni bir hayat kurarak, gündüzleri oto lastikçide çalışan, akşamları açık liseye giderek yarım bıraktığı eğitimini devam ettiren  E.M.K, geleceğe umutla bakıyor.

"PARAYI AİLEMDEN ÇALIYORDUM"

E.M.K. yaptığı açıklamada, uyuşturucu alabilmek için  ailesinden para çaldığını söyledi.

Arkadaşlarının kendisini maşa olarak kullandığını dile getiren E.M.K,  şöyle devam etti:

"Arkadaşlarım 'şunu şuraya götür, uyuşturucuyu götür' diyorlar, sonra  da bana içimlik veriyorlardı. Bir abi vardı, evlerinin işini yapıyordum, o da  karşılığında uyuşturucu veriyordu. İlk zamanlar bunları kullanırken para  sormadılar bana, kendileri verdi, 'al şunu dene' diye. Denedim, bağımlı yaptıktan  sonra tuzaklarına düşürüyorlar. Ondan sonra ister istemez siz parayı bulup  götürüyorsunuz. Eskiden kullandığım uyuşturucuları arkadaşlarıma anlatırdım,  'böyle zevk yaşıyorum' diye. Sonra çok kötü bir şey olduğunu öğrendim. Onlara çok  kötü bir şey anlatıyormuşum meğer. Şimdi arkadaşlarımı kitap okumaya davet  ediyorum."

ABLASI POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Davranışlarındaki değişiklikler ve eve geç gelmesi nedeniyle ailesinin  durumu fark ettiğini belirten E.M.K, iki kere AMATEM'de tedavi gördüğünü anlattı.  E.M.K, ilkinin ailesinin isteği üzerine olduğunu, 25 gün kaldığı merkezden  çıktıktan sonra 5-6 ay daha kullanmaya devam ettiğini aktardı.

Ablasının ihbarı üzerine polisin düzenlediği operasyonda gözaltına  alındığını ifade eden E.M.K, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ailem, annem, özellikle ablam çok peşimden koştu. Her gün aradı,  telefonumu gizli gizli alıp, kimlerle konuştuğuma baktı. Polisler operasyonla beni ve arkadaşlarımı aldı. Mahkemede tedavi olmak istediğimi söyledim. Hakim, yaşım küçük olduğu için AMATEM'e sevkime karar verdi. Burada 20-25 gün kaldım.  Kafamda bitirmiştim aslında. Orada ne olduysa, aklım başıma geldi. Kendime,  'yaptığın çok yanlış, sen ne yapıyorsun, nerelerdesin, kendine gel, sen böyle bir  insan değilsin' dedim. Anne ve babamın ağlaması aklıma geliyordu. Ablamın  ağladığı, yalvardıkları aklıma geliyordu. Oysa ondan önce hiçbir şey aklıma gelmiyordu. Uzun süre kaldığım için kendime geldim.

Hayatında yeni bir sayfa açarak 10 ay önce çalışmaya ve ara verdiği  eğitimine yeniden başladığını kaydeden E.M.K, uyuşturucu bağımlılarına tedavi  olmalarını önerdi.

"KARDEŞİM DE OLSA YANLIŞ YOLDA İSE CEZASINI ÇEKSİN DEDİM"

Abla D.K. de aile olarak ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, uyarıları fayda etmeyince gerekli yerlere şikayette bulunduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) de başvurduğu bilgisini  veren D.K, şöyle konuştu:

"En başta korktum, kardeşimi yakalatırsam ceza alır mı diye? Sonra baktım ki gittikçe daha kötü bataklığa saplanıyor, şikayetçi oldum. Kardeşim de olsa yanlış yolda ise cezasını çeksin dedim. Aileler, 'çocuğumuz ceza alır' diye korkmasın, gidip bir an önce şikayette bulunsun. Özel ekip geldi. Kayseri’deki narkotik şubeyle iletişime geçtik. Buradaki kişilerin isimlerini verdik, yakaladılar. Ceza aldılar, kardeşim de payına düşüne aldı. Sürekli emniyetle işbirliği yaptım."

"ÇADIR ÇADIR KARDEŞİMİ ARADIĞIM GÜNLER OLDU"

D.K, kardeşinin tedaviden sonra bağımlılıktan kurtulduğuna dikkati  çekerek, şunları kaydetti:

"Her günümüz zehirdi ama geçti çok şükür. Aileler asla vazgeçmesin.  Akrabalarım çok dedi, 'bırak peşini, bundan adam olmaz, ne yapacaksın' diye. Kriz  geçirdiğini gördüm, o kriz geçirirken ben nasıl sıcak yatağımda yatabilirim, o  acı çekerken nasıl vurdumduymaz olabilirim dedim. Nereye gidilmesi gerekiyorsa  gittim, yılmadım. Ramazanda iftar açılacağı zaman çadır çadır kardeşimi aradığım  günler oldu. İnsanlardan çok kötü tepkiler aldık, toplum olarak çok ön yargılı  davrandılar ama ben inanıyordum düzeleceğine. Çok şükür kurtuldu."

Anne E.K. ise ailece kötü günleri geride bıraktıklarını ve  evlatlarıyla mutlu bir hayat sürdüklerini ifade etti.

 

 

'Pes' dedirten hırsızlık kamerada! Apartmanın kapısını...Konya’da bir apartmanın bahçesindeki demir kapıyı yerinden sökerek çalan kişi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Olay, dün saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kayacıkaraplar Mahallesi Ten Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın girişine gelen kimliği belirlenemeyen şahıs, demir kapıyı yerinden sökerek yanında getirdiği seyyar arabanın üzerine yerleştirdi. Rahat tavırlarıyla hareket ederek bölgeden uzaklaşan şüpheli şahıs saniyeler içinde kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasını inceleyen apartman sakinleri durumu polise habere verdi. Olay yerine gelen polis kapıyı çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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