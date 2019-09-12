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12.09.2019 - 11:21| İHA

Ablasını öldüren zanlı 2 dakika sonra yakaladı!

Adana'da ablasını 20 yerinden bıçaklayarak öldürüp kaçan zanlı, cinayet dedektifleri tarafından 2 dakikada yakalandı.

Ablasını öldüren zanlı 2 dakika sonra yakaladı!

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki 73112 sokaktaki 3 katlı evin 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, Sultan B. (34), kardeşi Ali B. (25) ve annesiyle birlikte yaklaşık 6 ay önce Fatih Mahallesi'ndeki eve taşındı. Ali B. bugün sabah saatlerinde ev sahibi Zübeyde Kurtar'ın evine gelip kapıyı çalarak "Buranın adresi nedir ambulans çağırın. Ben ablamla kavga ettim" deyip kaçtı. Bunun üzerine şüphelenen kadın aşağı inip Sultan B.'nin kanlar içinde yerde yattığını görünce çığlık atıp şoka girdi. Sesi duyan kadının kaynı da hemen ambulansa ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının yaklaşık 20 yerinden bıçaklanıp öldürüldüğünü belirledi.

2 DAKİKADA YAKALANDI

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri ise zanlıyı bulmak için hemen çalışma başlattı. Polis, görgü şahitlerinden aldığı bilgiler doğrultusunda zanlının kaçış yönüne doğru ekipleri kaydırıp şok baskınlar yaptı. Dedektifler olaydan sadece 2 dakika sonra Mithatpaşa Mahallesi'nde zanlıyı bıçakla birlikte aldı. Zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bu arada kadını evde kanlar içinde görünce şoka giren ve gözyaşlarına boğulan ev sahibesini komşuları teskin etmeye çalıştı.

Gözaltına alınan Ali B.'nin hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, gasp ve tehdit suçlarından 12 kaydının bulunduğu en son hırsızlık suçundan dolayı cezaevine girdiği, denetimli serbestlik yasası kapsamında çıktığı ve her gün polis merkezine giderek imza verdiği öğrenildi. Zanlının ablasını ise uyuşturucu parası vermediği için öldürdüğü ileri sürüldü. Şahsın ilk ifadesinde, "Ablamı hırsız sandım o yüzden bıçakladım" dediği ileri sürüldü. Ali B.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

 

 

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