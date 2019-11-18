MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriAç kalan domuz sürüsü mahallelere indi!
18.11.2019 - 12:07 | | AA

Aç kalan domuz sürüsü mahallelere indi!

Aç kalan yaban domuzları, Malatya'nın Arapgir ilçesine bağlı Kaynak, Deregezen ve Kazanç kırsal mahallelerine indi.

Aç kalan domuz sürüsü mahallelere indi!

Mağduriyet yaşayan üreticiler, ekili alanlara zarar veren yaban domuzları için sürek avı başlatılmasını istiyor.

Çiftçiler adına açıklama yapan Kaynak Mahallesi Muhtarı Servet Özkök, son 5 yıldır, bulundukları bölgede sürü halinde yaban domuzlarına rastladıklarını söyledi.

Aç kalan domuz sürüsü mahallelere indi

Kırsalda yiyecek bulamayan yaban domuzlarının mahallelere indiğini anlatan Özkök, "Yaban domuzları son 5 yıldır köylerimize musallat olmuş durumda. Tarım alanlarına çok büyük zarar veriyorlar. Ne kavun ekebiliyoruz ne nohut. Bağ, bahçe, tarla önlerine ne çıkarsa zarar veriyorlar." dedi.

"İlgili kurumlardan av izni aldık ancak av yapacak avcı yok köylerde." diyen Özkök, sürek avı başlatılması için destek beklediklerini aktardı.

Özkök, sürüde en az 25-30 yaban domuzunun olduğuna işaret ederek, domuzların mahallelerde tedirginliğe neden olduğunu sözlerine ekledi.

 

 

 

TEM'de kaza! Gözyaşlarına boğulduKocaeli’de, TEM otoyolunda arıza yaparak emniyet şeridinde duran Tunuslu turistleri taşıyan tur midibüsüne arkadan gelen kamyonet çarptı. 5 kişinin yaralandığı kazada turistlerden biri, yakınlarını görüntülü arayıp, ağlayarak kazayı anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İlyas Altan'a 7 yıl 6 ay hapis!

İlyas Altan'a 7 yıl 6 ay hapis!

Korkutan kaza! Kamyonet yan yattı

Korkutan kaza! Kamyonet yan yattı

BİM aktüel katalog | Bu hafta Salı ve Cuma günü indirimleri

BİM aktüel katalog | Bu hafta Salı ve Cuma günü indirimleri

Şok itiraf! Rüyasında tecavüze uğradığını görünce...

Şok itiraf! Rüyasında tecavüze uğradığını görünce...

Sıradaki Haber