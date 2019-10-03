Aç kalan köpekler koyunları telef etti!

Babalı köyünde hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan Hikmet Muti’nin dün gece ağılına giren köpekler 7 koyuna saldırıp telef etti. Sabah küçükbaş hayvanlarını beslemek için ağıla giren Hikmet Muti, telef olan koyunlarla karşılaştı. Daha önce de köpeklerin koyunlarını telef ettiğini söyleyen Muti, "Bu ilk kez başıma gelmiyor. Daha önce de koyunlarımı telef ettiler. Köpekler aç kalınca koyunlara saldırıyor.
Dün gece 7 koyunumu telef etti. Yazık günah ve buna bir an önce bir çözüm bulunması gerekiyor. Belediye yetkililerinden Tarım İl Müdürlüğü’nden yardım istiyorum." dedi.
Türkiye kıyılarında ‘İstilacı Balon Balığı’ tehlikesiİklim değişikliği ile birlikte son olarak Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında görülen Balon Balığı saldırısı ile 8 yaşında bir kızın parmağı kopmuştu. Yaşanan olaya dikkat çeken Balıkçı Kenan Balcı, “Denizde balığa çıkan vatandaşlarımız bilmedikleri balıklara dokunmasınlar. Okyanuslardan çıkıp Akdeniz üzerinden ülkemize ulaşıyor. Dualarımız inşallah Karadeniz kıyılarına ulaşmaz" dedi.