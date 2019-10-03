Aç kalan köpekler koyunları telef etti!

Babalı köyünde hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan Hikmet Muti’nin dün gece ağılına giren köpekler 7 koyuna saldırıp telef etti. Sabah küçükbaş hayvanlarını beslemek için ağıla giren Hikmet Muti, telef olan koyunlarla karşılaştı. Daha önce de köpeklerin koyunlarını telef ettiğini söyleyen Muti, "Bu ilk kez başıma gelmiyor. Daha önce de koyunlarımı telef ettiler. Köpekler aç kalınca koyunlara saldırıyor.

Dün gece 7 koyunumu telef etti. Yazık günah ve buna bir an önce bir çözüm bulunması gerekiyor. Belediye yetkililerinden Tarım İl Müdürlüğü’nden yardım istiyorum." dedi.