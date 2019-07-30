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30.07.2019 - 20:50| İHA

Acı detay ortaya çıktı! Torununun düğününe giderken...

Eskişehir’de torununun düğününe giden bir kişi, tekeri patlayan aracının yolda çıkarak taklalar atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Acı detay ortaya çıktı! Torununun düğününe giderken...

Alınan bilgiye göre kaza, Kütahya-Eskişehir yolu 20’nci kilometresinde meydana geldi. Ersoy Kubilay yönetimindeki 35 SFF 61 plakalı aracın ile Eskişehir istikametine geldiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle sağ ön tekeri patladı. Patlamanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, takla atarak yan yola geçip yaklaşık 90 metre sürüklenerek durdu.

Acı detay ortaya çıktı Torununun düğününe giderken...

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Kubilay (86) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayı gören çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, farklı kaza ihtimaline karşı yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kubilay'ın cesedi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Öte yandan kazada şoför Ersoy Kubilay jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Mehmet Kubilay’ın İzmir'den Eskişehir'e torununun düğün merasimine katılmak üzere geldiği öğrenildi.

Acı detay ortaya çıktı Torununun düğününe giderken...

Eskişehir'de feci kazaEskişehir’de torununun düğününe giden bir kişi, tekeri patlayan aracının yolda çıkarak taklalar atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti.
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