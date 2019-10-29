Acı haber! Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-3 Harekatı'nda görevli bir askerin, dün keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında rahatsızlandığı ve helikopterle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen askerin şehit düştüğü kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.