AcÄ± haber geldi! Baba da hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kaza, geÃ§enÂ pazartesi gÃ¼nÃ¼ saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda, Ankara-Konya Karayolu'nun Kulu KÃ¶mÃ¼ÅŸini MahallesiÂ TÃ¼rkiye ÅžofÃ¶rler OdasÄ± Federasyonu dinlenme tesisi kavÅŸaÄŸÄ±nda meydana geldi. Ankara'dan Konya yÃ¶nÃ¼ne giden Esabil KÄ±lÄ±Ã§Â yÃ¶netimindeki 27 DT 966 plakalÄ± TIR, dinlenme tesisinden Ã§Ä±kÄ±p, Aksaray yÃ¶nÃ¼ne dÃ¶nen Eray Ã‡iftÃ§i yÃ¶netimindeki 42 ABC 813 plakalÄ± cip ile Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡arpÄ±ÅŸmanÄ±n ÅŸiddetiyle savrulan cip, bariyerlere Ã§arparak durabildi.Â

Ä°tfaiye ekiplerince cipten Ã§Ä±karÄ±lan Eray Ã‡iftÃ§i ve oÄŸlu Kaan, Kulu Devlet Hastanesi'ne, Rabia SarÄ±su Ã‡iftÃ§i ise Ankara GÃ¶lbaÅŸÄ± Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Anne ve kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu, doktorlarÄ±n tÃ¼m Ã§abalarÄ±na raÄŸmen kurtarÄ±lamazken,Â Eray Ã‡iftÃ§i ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Konya EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne sevk edildi.Â

SAVCILIK Ä°TÄ°RAZ ETTÄ°, TUTUKLAMA KARARI Ã‡IKTI

KazanÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Esabil KÄ±lÄ±Ã§ ise ifadesinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adliyedeÂ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Kulu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise karara itiraz etti. Ä°tirazÄ± deÄŸerlendirenÂ Konya 3'Ã¼ncÃ¼ Sulh Ceza HakimliÄŸi, KÄ±lÄ±Ã§ hakkÄ±ndaÂ 'taksirle birden fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve yaralama'Â suÃ§undan tutuklamaÂ kararÄ± Ã§Ä±karttÄ±. KÄ±lÄ±Ã§, tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

BABA DA KURTARILAMADI

Konya EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinde tedavisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Avukat baba Eray Ã‡iftÃ§i de yaÅŸama tutunamadÄ±. DoktorlarÄ±n Ã§abalarÄ±na raÄŸmen gece saatlerinde hayatÄ±nÄ± kaybeden Eray Ã‡iftÃ§i'nin cenazesi, otopsi iÅŸlemleri iÃ§in morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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