Acı haber! Hakkari'de bir asker şehit oldu

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Aralık 2019 tarihinde Hakkari Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Bakan Akar'dan şehit uzman onbaşı Tunç için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Tunç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yer alan başsağlığı mesajında, "Silah arkadaşımız, Hakkari Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.