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06.09.2019 - 07:50

Acı kaybımız

Milliyet Gazetesi Reklam Satış Grup Başkan Yardımcısı Orçun Çevikoğulları’nın annesi Saime Nural Çevikoğulları 66 yaşında hayatını kaybetti.

Acı kaybımız

Ayvalık’ta hayata gözlerini yuman Nural Çevikoğulları uzun zamandan beri kanser tedavisi görüyordu. Ailesi dün yayımladığı vefat mesajında, “Kemal Erdinç Çevikoğulları’nın sevgili eşi, Orçun ve Efe’nin biricik anneleri, Funda ve Buket’in sevgili kayınvalideleri Ali, Ceylan ve Mila’nın biricik babaanneleri Saime Nural Çevikoğulları’nı kaybettik. Cenazesi 6 Eylül 2019 Cuma, Armutçuk Camii-Ayvalık’tan öğle namazına müteakip Ayvalık mezarlığına defnedilecektir. Sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak” ifadelerini kullandı. Demirören Medya Grubu ve Milliyet gazetesi olarak Çevikoğulları ailesine başsağlığı diliyoruz.

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