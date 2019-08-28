MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerGündemAcÄ± olay! 5 çocuk babasÄ± balÄ±k tutmaya gitti ve...
28.08.2019 - 17:26| DHA

AcÄ± olay! 5 çocuk babasÄ± balÄ±k tutmaya gitti ve...

AdÄ±yaman'da, balÄ±k tutmaya gittiÄŸi baraj gÃ¶lÃ¼nde ayaÄŸÄ± kayarak suya dÃ¼ÅŸen Suriye uyruklu 5 Ã§ocuk babasÄ± Ahmet Abdulkadir (37), yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

AcÄ± olay! 5 çocuk babasÄ± balÄ±k tutmaya gitti ve...

Olay, Ã¶ÄŸleden sonra AdÄ±yaman-ÅžanlÄ±urfa karayolunun 20'nci kilometresindeki Ã‡amgazi Baraj GÃ¶lÃ¼'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Abdulkadir ile aÄŸabeyi Cemal Abdulkadir baraj gÃ¶lÃ¼ne balÄ±k tutmaya gitti. GÃ¶le olta attÄ±klarÄ± sÄ±rada ayaÄŸÄ± kayan Ahmet Abdulkadir dengesini yitirerek suya dÃ¼ÅŸtÃ¼.

KardeÅŸi su yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmayÄ±nca Cemal Abdulkadir, durumu saÄŸlÄ±k ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alarak emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± dalgÄ±Ã§ ekiplerinden yardÄ±m istedi. Olay yerine gelen dalgÄ±Ã§ polisler yaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Ahmet Abdulkadir'i bularak sudan Ã§Ä±kardÄ±.

AcÄ± olay 5 Ã§ocuk babasÄ± balÄ±k tutmaya gitti ve...

Olay yerinde hazÄ±r bekleyen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri yaptÄ±klarÄ± kontrolde Ahmet Abdulkadir'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. SavcÄ±lÄ±k incelemesinin ardÄ±ndan Abdulkadir'in cansÄ±z bedeni otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere AdÄ±yaman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

Â

AcÄ± olay 5 Ã§ocuk babasÄ± balÄ±k tutmaya gitti ve...

Gergedan, eÄŸitmenin otomobilini hurdaya çevirdiAlmanya'da bir hayvanat bahçesindeki gergedan, eÄŸitmenin otomobiline saldÄ±rarak, aracÄ± hurdaya çevirdi. O sÄ±rada otomobilde bulunan kadÄ±n eÄŸitmenin, gergedanÄ±n durduÄŸu sÄ±rada otomobilden atlayarak kaçtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
daha fazla video iÃ§in

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

AcÄ± olay! 5 çocuk babasÄ± balÄ±k tutmaya gitti ve...

AcÄ± olay! 5 Ã§ocuk babasÄ± balÄ±k tutmaya gitti ve...

ÇeÅŸme'de ormanlÄ±k ve makilik alanda yangÄ±n

Ã‡eÅŸme'de ormanlÄ±k ve makilik alanda yangÄ±n

DüÄŸün davetiyesinden çÄ±kanlar ÅŸoke etti

DÃ¼ÄŸÃ¼n davetiyesinden Ã§Ä±kanlar ÅŸoke etti

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gün sonuncusu kim?

Gelinim Mutfakta gÃ¼n birincisi kim oldu? GÃ¼n sonuncusu kim?

SÄ±radaki Haber