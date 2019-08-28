AcÄ± olay! 5 Ã§ocuk babasÄ± balÄ±k tutmaya gitti ve...

Olay, Ã¶ÄŸleden sonra AdÄ±yaman-ÅžanlÄ±urfa karayolunun 20'nci kilometresindeki Ã‡amgazi Baraj GÃ¶lÃ¼'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Abdulkadir ile aÄŸabeyi Cemal Abdulkadir baraj gÃ¶lÃ¼ne balÄ±k tutmaya gitti. GÃ¶le olta attÄ±klarÄ± sÄ±rada ayaÄŸÄ± kayan Ahmet Abdulkadir dengesini yitirerek suya dÃ¼ÅŸtÃ¼.

KardeÅŸi su yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmayÄ±nca Cemal Abdulkadir, durumu saÄŸlÄ±k ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alarak emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± dalgÄ±Ã§ ekiplerinden yardÄ±m istedi. Olay yerine gelen dalgÄ±Ã§ polisler yaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Ahmet Abdulkadir'i bularak sudan Ã§Ä±kardÄ±.

Olay yerinde hazÄ±r bekleyen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri yaptÄ±klarÄ± kontrolde Ahmet Abdulkadir'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. SavcÄ±lÄ±k incelemesinin ardÄ±ndan Abdulkadir'in cansÄ±z bedeni otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere AdÄ±yaman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

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