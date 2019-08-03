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03.08.2019 - 19:44| DHA

Acı olay! Arkadaşının cenazesinde...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşının cenazesinde rahatsızlanan Dursun Demirhan (63), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Acı olay! Arkadaşının cenazesinde...

Olay, ilçeye bağlı kırsal Muratbey Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Ramiz Acar'ın cenazesine katılan Dursun Demirhan, namazın ardından fenalaşarak yere yığıldı.

Demirhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Demirhan'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

 

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