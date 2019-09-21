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21.09.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Açık artırmaya çıkıyor

Christie’s Müzayede Evi, ünlü Hollywood fotoğrafçısı Douglas Kirkland’in 1961 tarihli Look Magazine’in Marilyn Monroe’nun fotoğraf çekiminde kullandığı 1959 Hasselblad 500c kamerasını 29 Ekim’de açık artırmaya çıkaracağını duyurdu.

Açık artırmaya çıkıyor

Kamera, Monroe’nun o gün çekilip dergiye basılan iki fotoğrafı ve iki Carl Zeiss lensiyle birlikte satılacak. “Marilyn (Overhead)” ve “Marilyn (Hugging Pillow)” isimli fotoğraflar, Monroe’nun trajik ölümünden kısa bir süre önce çekilmişti. Art Daily’de yer alan habere göre, “The Exceptional Sale”in 200 bin ile 300 bin dolar arasında satılacağı tahmin ediliyor. “The Exceptional Sale”in satış direktörü Becky MacGuire, “Marilyn’in bulunduğu bu büyülü anın bir parçasına sahip olma şansını alıcılara sunmaktan heyecan duyuyoruz. Marilyn Monroe ile hiç kimse Douglas Kirkland’dan daha iyi bir bağlantı kuramamıştı” dedi.                   

 

İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
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