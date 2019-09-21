Açık artırmaya çıkıyor

Kamera, Monroe’nun o gün çekilip dergiye basılan iki fotoğrafı ve iki Carl Zeiss lensiyle birlikte satılacak. “Marilyn (Overhead)” ve “Marilyn (Hugging Pillow)” isimli fotoğraflar, Monroe’nun trajik ölümünden kısa bir süre önce çekilmişti. Art Daily’de yer alan habere göre, “The Exceptional Sale”in 200 bin ile 300 bin dolar arasında satılacağı tahmin ediliyor. “The Exceptional Sale”in satış direktörü Becky MacGuire, “Marilyn’in bulunduğu bu büyülü anın bir parçasına sahip olma şansını alıcılara sunmaktan heyecan duyuyoruz. Marilyn Monroe ile hiç kimse Douglas Kirkland’dan daha iyi bir bağlantı kuramamıştı” dedi.