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22.07.2019 - 16:00

Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 3. Dönem sınav sonuçları...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Açıköğretim Lisesi 3. Dönem sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleşti. AÖL öğrencileri sınav günleri sonrasında arayışa geçti. AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? İşte Açık lise öğrencilerini yakından ilgilendiren tarihler...

Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 3. Dönem sınav sonuçları...

Açıköğretim Lisesi 1. ve 2. Dönem sınavlarından sonra, 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde 3. Dönem sınavları uygulandı. AÖL öğrencileri sınav başarı puanlarını merak etmeye başladı. İşte Açıköğretim Lisesi iş takviminde yer alan önemli tarihler...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçları, 01 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri:  21/08/2019 - 27/09/2019

21 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri: 21/08/2019 - 27/09/2019

22 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 21 Ağustos 2019

23 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 18 Ekim 2019

24 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 04 Aralık 2019

I. DÖNEM SONU SINAVLARI

07 Aralık 2019 Cumartesi
08 Aralık 2019 Pazar

 tarihlerinde uygulanacak.

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