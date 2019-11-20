Açık lise sınavları ne zaman? AÖL 1. Dönem sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Açık lise öğrencilerinin merakla araştırdığı AÖL 1. Dönem sınavlarının tarihleri belirlendi. MEB tarafından belirlenen ve AÖL sınav takviminde yer alan açık lise sınavları için geri sayım başladı. Peki Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri belli oldu. AÖL öğrencileri bu yıl 1. Dönem sınavlarına 7 - 8 Aralık 2019 tarihlerinde uygulanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

AÖL sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Açık Öğretim Lisesi sınav giriş yerleri belli olduğunda haberimizden bilgi alabilirsiniz.