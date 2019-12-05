05.12.2019 - 11:06 |
Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş yerleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, Güz Dönemi sınavları için hazırlıklarına devam ediyor. AÖF sınavlarına sayılı günler kala, AÖF sınav giriş yerleri belirlendi mi? AÖF Güz Dönemi sınavları ne zaman uygulanacak? AÖF sınav girşi belgesi nereden ve nasıl alınır?
2019-2020 Eğitim yılının AÖF sınav takvimi belli oldu. AÖF öğrencilerinin yakından takip ettiği AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınav giriş yerleri için meraklanan öğrenciler, AÖF sınav giriş yerleri için arayışını sürdürüyor. AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandığında, AÖF öğrenci girişi yaparak, sınav giriş belgesine ulaşılıyor. Peki AÖF sınav giriş yerleri belirlendi mi? AÖF sınavları ne zaman?
AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF Güz Dönemi sınavları, 14 - 15 Aralık 2019 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
AÖF sınav giriş yerleri henüz belirlenmedi. AÖF sınav giriş yerleri açıklandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.