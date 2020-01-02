Açık Öğretim Lisesi 2020 kayıt yenileme - ilk kayıt tarihleri ne zaman? AÖL 2. Dönem Açık lise sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinde 2019-2020 Eğitim yılının sınav takvimi ve kayıt tarihleri yer aldı. AÖL öğrencileri, Açık Öğretim Lisesi hakkında merak edilenleri araştırıyor. Peki Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt tarihleri ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları ne zaman uygulanacak?

AÖL KAYIT YENİLEME 2020 NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri 6 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL İLK KAYIT NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt işlemleri 6 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları 21 Mart 2020 Cumartesi - 22 Mart 2020 Pazar günlerinde uygulanacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuçları 17 Nisan 2020 Cuma günü açıklanacak.