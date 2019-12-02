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02.12.2019 - 13:17 |

AÖL sınav giriş yerleri için tarih verildi! Açık lise sınavları ne zaman?

AÖL sınav giriş yerleri için tarih belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı Açık Öğretim Lisesi iş takviminde, AÖL sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih yer alıyor. AÖL öğrencileri, bu tarihi öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte aÖL sınav giriş yerlerinin açıklanacağı o gün ve açık lise sınav tarihleri...

AÖL sınav giriş yerleri için tarih verildi! Açık lise sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Açık Öğretim Lisesi sınavları için heyecan dorukta. AÖL öğrenciler, sınav hazırlıklarına devam ederken, AÖL sınav girşi yerlerini de merak etmeye başladı. Peki MEB, aÖL sınav giriş belgelerini yayımladı mı?

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Açık Öğretim Lisesi sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. AÖL sınav giriş belgeleri 4 Aralık 2019 Çarşamba günü yayımlanacak.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim yılının 1. Dönem AÖL sınavları, 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde uygulanacak.

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