27.12.2019 - 19:33 |
Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı! Açık lise sınav sonucu sorgula
2019-2020 Eğitim yılının Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem sınav sonuçları açıklandı. AÖL öğrencileri, sınav başarılarını öğrenmek için AÖL öğrenci girişinde bulunuyor. Peki Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nereden öğrenilir? AÖL 2. Dönem sınavlar ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan AÖL 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı. Merakla beklenen AÖL sınav sonuçları MEB tarafından duyuruldu. AÖL sınav sonuçlarına http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden giriş yapılarak erişim sağlanıyor.
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