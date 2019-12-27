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27.12.2019 - 19:33 |

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı! Açık lise sınav sonucu sorgula

2019-2020 Eğitim yılının Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem sınav sonuçları açıklandı. AÖL öğrencileri, sınav başarılarını öğrenmek için AÖL öğrenci girişinde bulunuyor. Peki Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nereden öğrenilir? AÖL 2. Dönem sınavlar ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı! Açık lise sınav sonucu sorgula

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan AÖL 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı. Merakla beklenen AÖL sınav sonuçları MEB tarafından duyuruldu. AÖL sınav sonuçlarına http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden giriş yapılarak erişim sağlanıyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı Açık lise sınav sonucu sorgula

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin direksiyonuna geçti.
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