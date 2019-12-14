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14.12.2019 - 19:13 |

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 2. Dönem sınav tarihleri - ilk kayıt - kayıt yenileme tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2019-2020 iş takvimini yayımladı. AÖL öğrencileri, sınav tarihlerini, sınav giriş yerlerinin açıklanma tarihini AÖL sonuçlarının açıklanma tarihlerini bu takvim üzerinden öğrenebilecek. Peki geçtiğimiz hafta uygulanan AÖL 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları için heyecan artıyor. İşte AÖL öğrencilerinin bilmesi gerekenler...

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 2. Dönem sınav tarihleri - ilk kayıt - kayıt yenileme tarihleri

Açık Öğretim Lisesi'nin 1. Dönem sınavları 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde uygulandı. AÖL öğrencileri, sınav sonrasında sonuçlar için arayışa koyuldu. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise öğrencileri, AÖL sınav sonuçları için heyecan yaşarken, MEB 2019-2020 AÖL sınav tarihlerinin tümünü duyurdu. İşte Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL sınav sonuçları ile ilgili herhangi bir tarih duyurulduğunda haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARININ SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2. DÖNEM İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 6 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri ise 8 Ocak - 4 Şubat 2020 tarihleri arasında olacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 18 Mart 2020 Çarşamba günü öğrencilerin erişimine açılacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim yılının 2. Dönem sınavları, 21 Mart 2020 Cumartesi 22 Mart 2020 Pazar tarihlerinde uygulanacak. AÖL 2. Dönem sıav sonuçları ise 17 Nisan 2020 Cuma günü açıklanacak.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri : 20 Nisan - 11 Mayıs 2020

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri : 21 Nisan - 15 Mayıs 2020

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması : 1 Temmuz 2020 Çarşamba

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SONU SINAVLARI : 4 Temmuz 2020 Cumartesi 5 Temmuz 2020 Pazar

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı 3. Dönem Sonu Sınav Sonuçlarının Sistem Üzerinden Yayınlanması : 27 Temmuz 2020 Pazartesi

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri : 24 Ağustos - 9 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri : 28 Ağustos - 16 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması : 2 Aralık 2020 Çarşamba

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SONU SINAVLARI : 5 Aralık 2020 Cumartesi - 6 Aralık 2020 Pazar

 

 

7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
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