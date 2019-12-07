Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuçları heyecanı

Açık Öğretim Lisesi 2019-2020 Eğitim yılının 1. Dönem sınavları 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde uygulanacak. AÖL sınavlarına katılan öğrenciler, sınav başarılarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB, açık lise sınav sonuçları için tarih verdi mi?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları için henüz tarih verilmedi. Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

AÖL 3. OTURUM YARIN SAAT KAÇTA?

Açık Öğretim Lisesi 1. ve 2. oturumları bugün(7 Aralık) uygulandı. AÖL 3. oturum sınavı ise yarın(8 Aralık) 09:30'da uygulanacak.

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