05.12.2019 - 11:48 |
Açık Öğretim Lisesi sınav yerleri - AÖL sınav giriş blegesi nasıl alınır? (Açık lise sınav tarihleri)
Açık Öğretim Lisesi sınav giriş yerleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen AÖL sınav yerleri için öğrenciler arayışa koyuldu. Peki AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2019 1. Dönem AÖL sınav giriş yerleri haberimizde...
Açık Lise öğrencilerinin merakla araştırdığı, Açık Öğretim Lisesi sınav yerleri için öğrenciler meraklanıyor. 2019-2020 Eğitim Yılının 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman uygulanacak? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AÖL sınavları hakkında bilinmesi gerekenler...
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
AÖL sınav giriş belgesi alabilmek için 'http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx' adresine giriş yapmak gerekiyor.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi sınavları 7-8 Aralık 2019 tarihinde yapılacak.
AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA?
07 Aralık 2019 Cumartesi
1. Oturum Saat 9.30
2. Oturum Saat 14.00
08 Aralık 2019 Pazar
3. Oturum Saat 09.30