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30.10.2019 - 10:21 |

Açık öğretim lisesi sınavları ne zaman? 1. Dönem AÖL sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi sınavları için öğrenciler meraklanmaya başladı. 2019-2020 Eğitim yılının 1. Dönem AÖL sınavlarının tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, AÖL sınavları için hazırlıklara başladı. Peki AÖL sınavları ne zaman uygulanacak?

Açık öğretim lisesi sınavları ne zaman? 1. Dönem AÖL sınav tarihleri

 Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi'nin 2019-2020 Eğitim yılına ait iş takvimini yayımladı. AÖL iş takvimi üzerinde Açık Öğreti Lisesi sınav tarihleri de yer alıyor. İşte AÖL öğrencilerinin bilmesi gerekenker...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi sınavları 07 Aralık 2019 Cumartesi - 08 Aralık 2019 Pazar tarihlerinde uygulanacak.

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