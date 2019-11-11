Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? Yeni dönemde AÖL sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi, 1. Dönem iş takvimini yayımladı. AÖL öğrencilerinin merakla araştırdığı sınav tarihleri bu takvim üzerinde yerini aldı. AÖL'd kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri sonrasında sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. İşte bu yılın AÖL sınav tarihleri...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde uygulanacak.