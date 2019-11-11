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11.11.2019 - 11:57 |

Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? Yeni dönemde AÖL sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 2019-2020 Eğitim yılının 1. Dönem sınav tarihlerini belirledi. Açık lise öğrencileri ise arayışa geçti. Yeni eğitim döneminde Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman uygulanacak? İşte 1. Dönem AÖL sınav tarihleri...

Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? Yeni dönemde AÖL sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi, 1. Dönem iş takvimini yayımladı. AÖL öğrencilerinin merakla araştırdığı sınav tarihleri bu takvim üzerinde yerini aldı. AÖL'd kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri sonrasında sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. İşte bu yılın AÖL sınav tarihleri...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde uygulanacak.

Duran trafikte damattan 'göbek molası'Avcılar'da yoğun trafikte duran araçta sıkılan damat yolun ortasına fırlayarak, arkadaşları ile birlikte oyun oynadı.
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