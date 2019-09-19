Üniversite ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? (2019 YKS ek tercih)

2019-2020 Eğitim-öğretim yılında üniversite okumaya hak kazanan öğrencilerin YKS ek tercih sonuçları için meraklı arayış devam ediyor. YKS'nin ilk yerleştirme sonuçları ardından, YKS ek yerleştirme sonuçları merak konusu ooldu. YKS ek tercihlerde bir üniversiteye yerleşecek öğrenciler, üniversite kayıt tarihlerini de araştırmaya başladı. ÖSYM, 2019-2020 Eğitim yılı için üniversite kayıt tarihlerini duyurdu. İşte YKS ek tercihlerde üniversiteye yerleşecek öğrencileri yakından ilgilendiren bilgiler...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS ek tercih sonuçları açıklandığında ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden bilgi alınacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır