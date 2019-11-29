Açıklandı! Milli Piyango çekiliş sonuçları - Hangi numaralar kazandırdı?

Ayda üç kez yapılan Milli Piyango çekilişi için sonuçlar açıklandı. Kasım ayının son Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ resmi internet sayfasında yerini aldı. Saat 18:00'da başlayan ve canlı çekilişle vatandaşlara sunulan Milli Piyango çekilişi için bilet sorgula ekranı haberimizin devamında yer alıyor. İster link üzerinden ister görsele tıklayarak Milli Piyango çekiliş sonuçlarına erişim sağlayabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ