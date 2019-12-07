Açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Çekilişte çıkan numaralar

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 7 Aralık Sayısal Loto oynayan vatandaşlar, çekilişte çıkan numaraları merak ediyor. Çarşamba günleri ve Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? Haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçlarında büyük ikramiye iki şehre çıktı. 7 Aralık Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye, İstanbul ve İzmir'e çıktı.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

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