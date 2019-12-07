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07.12.2019 - 22:04 |

Açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Çekilişte çıkan numaralar

7 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılan Sayısal Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. Sayısal loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Sayısal Loto çekiliş sonuçları aramalarına başladı. İşte Sayısal Loto çekilişnde çıkan numaralar haberimizde...

Açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Çekilişte çıkan numaralar

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 7 Aralık Sayısal Loto oynayan vatandaşlar, çekilişte çıkan numaraları merak ediyor. Çarşamba günleri ve Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? Haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçlarında büyük ikramiye iki şehre çıktı. 7 Aralık Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye, İstanbul ve İzmir'e çıktı. 

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Açıklandı Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Çekilişte çıkan numaralar

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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