YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı! Üniversite kayıtları ne zaman?

5-11 Eylül 2019 Tarihleri arasında alınan YKS ek tercih sonuçları belli oldu. YKS ek tercihte bulunan adaylar, üniversiteye yerleşti mi merak ediyor. YKS ek tercihlerde üniversiteye yerleşen adayların, üniversiteye kayıt tarihleri de belirlendi.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI



Sonuçlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.