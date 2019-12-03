03.12.2019 - 17:36 |
Açıköğretim Lisesi sınav giriş belgeleri yayımlandı! AÖL sınav giriş belgesi sorgulama
Açıköğretim Lisesi sınav giriş yerleri az önce adayların erişimine açıldı. 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AÖL sınavına katılacak olan adaylar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik veya öğrenci numaralarının yanı sıra şifrelerini girdikten sonra sorgulama yapabilecek.
AÖL sınav giriş belgeleri yayımlandı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan AÖL ilk dönem sınav giriş belgeleri resmi site üzerinden adayların erişimine açıldı. AÖL sınav giriş belgelerini sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları veya öğrenci numaralarının yanı sıra şifrelerini girdikten sonra sınava girecekleri bina ve salonları görebilecek.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
2019-2020 Eğitim yılının 1. Dönem AÖL sınavları, 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde uygulanacak.
SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.