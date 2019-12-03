Açıköğretim Lisesi sınav giriş belgeleri yayımlandı! AÖL sınav giriş belgesi sorgulama

AÖL sınav giriş belgeleri yayımlandı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan AÖL ilk dönem sınav giriş belgeleri resmi site üzerinden adayların erişimine açıldı. AÖL sınav giriş belgelerini sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları veya öğrenci numaralarının yanı sıra şifrelerini girdikten sonra sınava girecekleri bina ve salonları görebilecek.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim yılının 1. Dönem AÖL sınavları, 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde uygulanacak.

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