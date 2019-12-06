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06.12.2019 - 08:19 |

Açıköğretim sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? AÖF sınav yerleri 2019

AÖF sınav yerleri 2019 heyecanla bekleniyor. Sınava katılacak yüz binlerce öğrencinin gözü AÖF'ten gelecek açıklamada. Peki, Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınav giriş belgesi nasıl alınacak? AÖF sınavları ne zaman?

Açıköğretim sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? AÖF sınav yerleri 2019

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınavları için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar sınav giriş belgelerinin yayınlanmasını bekliyor. Adayların sınava girerken yanlarında sınav giriş belgesi ve kimlik kartı bulundurması zorunlu. Peki, AÖF sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Güz Dönemi ara sınavları 14-15 Aralık tarihinde yapılacak. İki gün sürecek olan sınavlar iki oturumda gerçekleşecek. Sabah oturumları 09.30'da başlarken öğleden sonraki oturumlar saat 14.00'te başlayacak. Her ders için öğrencilere 30 dakika süre verilecek.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

14-15 Aralık'ta yapılacak olan AÖF ara sınavları için geri sayım sürerken sınav giriş yerleri de heyecanla bekleniyor. Sınav giriş belgesi henüz yayımlandı. Adaylar sınav yerlerine elektronik ortamda ulaşabilecekler.

AÖF SINAV YERLERİ BURADA OLACAK

 

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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