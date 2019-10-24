Acil servise hap operasyonu!

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendisine uyuşturucu hap yazmayan Dr. Kadir Songür'e sinirlenerek boğazını kesen bağımlı Bayram Konak'ın 'Uyuşturucu hapları acilden alıyordum' iddiası sonrası, narkotik polisi acil servise operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda taşeron yasasından kadroya geçen 2 temizlik görevlisi gözaltına alındı. Velit Ü. tutuklanırken, S.B. isimli personel tutuksuz yargılanmak serbest bırakıldı. Songür'ün saldırıya uğramasından kısa süre sonra aynı hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Semra Hacırecep de aynı nedenle saldırıya uğramıştı.

NEŞTERLE SALDIRDI

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Köpekli narkotik operasyonu öncesinde geçtiğimiz hafta öğle saatlerinde Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği'nde Dr. Kadir Songür uyuşturucu hap olan ve kırmızı reçete ile verilen bir ilacı yazmayınca neşterle saldırıya uğramıştı, Bu olaydan bir gün sonra servise gelen M.Y. doktor olmadığını öğrenince servis sekreteri Semra Hacırepecep'e saldırmıştı. Saldırılar, hastanede görevli herkese korku ve panik yaşatmıştı.

MAHALLELİ İSMİNE AŞİNA

Konak'a bağlı Lale Mahallesi Muhtarı Sumru Benligül de sokaklarda söz konusu ilacın tanesinin, 15- 20 TL'den satıldığını dile getirdi. İzmir'in dezavantajlı mahallelerinden biri olduklarını söyleyen Benligül, "Biz bunların ilaç olduğunu bile bilmiyorduk, uyuşturucu sanıyorduk. Konuştuğum gençler, bazen günde 3- 4 tane bu haptan kullandıklarını söylüyorlar. Bu konuda bir şeyler yapılmalı" dedi.

ŞİFA İÇİN YAPILDI TOPLUMA TEHDİT OLDU

İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, uyuşturucu etki yapması nedeniyle amacı dışında kullanılan yeşil reçeteli ilaç nedeniyle birçok eczacı ve doktorun da baskı altında olduğunu söyledi. Etken maddesi pregabalin olan ilacın, diyabete bağlı nöropatik ağrılar için kullanılması gerektiğini belirten Sayılkan, "Birçok doktor, bu hapları suiistimal eden kişiler tarafından baskı altında tutuluyor. Gece nöbetlerinde bizler de bu hap yüzünden taciz ediliyoruz" diye konuştu.