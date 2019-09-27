Acil toplanma alanı İstanbul! Acil toplanma yerleri nerelerde?

Acil toplanma alanları yaşanan herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun ve en güvenilir ortamlardır. İstanbul'da yaşanan depremler acil toplanma alanlarının araştırılmasına neden oldu. Peki, acil toplanma yerleri nerelerde? İstanbul acil toplanma alanı sorgulaması nasıl yapılır?

ACİL TOPLANMA ALANI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet’e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.

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