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27.09.2019 - 07:29 |

Acil toplanma alanı İstanbul! Acil toplanma yerleri nerelerde?

İstanbul'da meydana gelen şiddetli depremin ardından artçıların da yaşanması vatandaşları tedirgin etti. Birçok kişi geceyi dışarıda geçirdi. Peki, deprem anında nerelerde toplanmalıyız? Acil toplanma yerleri nerelerde? İşte İstanbul acil toplanma alanları...

Acil toplanma alanı İstanbul! Acil toplanma yerleri nerelerde?

Acil toplanma alanları yaşanan herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun ve en güvenilir ortamlardır. İstanbul'da yaşanan depremler acil toplanma alanlarının araştırılmasına neden oldu. Peki, acil toplanma yerleri nerelerde? İstanbul acil toplanma alanı sorgulaması nasıl yapılır?

ACİL TOPLANMA ALANI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet’e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.

ACİL TOPLANMA ALANLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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