Acil ulaşım yolları İSPARK’ın

İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Milliyet’in gündeme getirdiği acil ulaşım yollarına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) yazılı bir açıklama yaptı. İBB, bazı acil ulaşım yollarını otopark olarak kullandıklarını ancak acil durumlarda bu alanların anında tahliye edidiğini duyurdu.

Değnekçiler geldi

Açıklamada, “İBB iştiraklerinden İSPARK, acil ulaşım yolları üzerinde kural ve kayıt dışı otopark işletmeciliğinin önüne geçmek için bu alanları otopark olarak kullanıyor. Acil durumlarda ise İSPARK görevlileri, parklanma hizmeti veren bu alanları anında tahliye ederek; acil ulaşım yollarının kullanılmasına olanak sağlıyor. İSPARK, aralarında Fatih, Beykoz, Kadıköy, Maltepe ve Pendik ilçelerinin de bulunduğu 12 noktadaki işletmeciliğini, ‘1. Derece Acil Ulaşım Yolu’ olduğu gerekçesiyle 2009 yılında bıraktı. Kısa süre sonra buralarda değnekçilerin yeniden ortaya çıkması ile eski mağduriyetler yaşanmaya başlandı. Esnafın dükkânlarına pankart asarak İSPARK’ı geri istemesi, vatandaşların valiliğe ve emniyete dilekçe vermeleri üzerine, Fatih Fevzipaşa Caddesi, Akdeniz Caddesi ve Avcılar Reşitpaşa Caddesi, UKAME kararı ile yeniden İSPARK işletmesine geçti” denildi.