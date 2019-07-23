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23.07.2019 - 08:36

Acılı çıkan tarhanaya 100 bin liralık dava

Aydın'da yaşayan Gülay Ölmez, 21 aylık bebeği Duru Naz için bir bebek mağazasından tarhana satın aldı. Ancak kızı, üç gün boyunca yedirdiği tarhana çorbasından rahatsızlanıp, hastanelik oldu.

Acılı çıkan tarhanaya 100 bin liralık dava

Küçük kızının sindirim sistemi bozuldu, bir hafta boyunca tuvalete çıkamadı. Gülay Ölmez, firmayı arayarak durumu anlattı. Fabrikada paketin içine yanlışlıkla acılı tarhana konulduğu ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, kızının sağlığının düzelmesi için hâlâ ilaç kullanan Gülay Ölmez, şirkete 100 bin liralık tazminat davası açtı. Bu arada 2 aylık süreçte kızının tedavisi ile ilgilenen anne Ölmez, işine devamlı gidemediği için de sözleşmesi feshedildi. Anne Ölmez hem kızının sağlığından hem de işinden oldu. Gülay Ölmez, "Sonuna kadar mücadele edeceğim. Çocuğumun başına gelen başka bir çocuğun başına gelmesin. Bu yanlışı bir daha yapmasınlar" dedi.

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