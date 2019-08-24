Açlık Oyunları (The Hunger Games) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Açlık Oyunları (The Hunger Games) filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşuyor. ABD'de izlenme rekorları kıran filmin yönetmen koltuğunda Garry Ross oturuyor. 2012 yılında vizyona giren film Türkiye'de 650 bin seyirci tarafından izlenirken 6.101.575,60 TL hasılat elde etti. Filmin ABD gişe geliri ise 408.010.692 $ olarak açıklandı. Peki Açlık Oyunları (The Hunger Games) filminin başrollerinde hangi isimler yer alıyor?

AÇLIK OYUNLARI (THE HUNGER GAMES) FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Açlık Oyunları filminin oyuncu kadrosunda Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Leny Kravitz, Wes Bentley, Donald Sutherlend yer alıyor.

AÇLIK OYUNLARI (THE HUNGER GAMES) FİLMİ KONUSU

Yakın bir gelecekte Kuzey Amerika kuraklık ve arkasından gelen yangın ve kıtlıklarla zayıflayarak çökmüş; yerini bir başkent ve 12 eyaletten oluşan Panem adında bir ülkeye bırakmıştır. Bu yeni ülkede her sene eyaletlerden kura ile seçilen ikişer gencin katıldığı "Açlık Oyunları" düzenlenmektedir. Kısmen eğlence amaçlı, kısmen de halka göz dağı vermeyi hedefleyen bu oyunlar, ayrıca tüm Panem ülkesinde televizyonlardan da izlenmektedir. 24 farklı 'yarışmacı' bütün televizyon seyircilerinin gözleri üzerindeyken, rakiplerini eleme ve hayatta kalma mücadelesi vermektedirler.

Katniss'in 16 yaşımdaki kız kardeşi Primrose, maden yataklarıyla ünlü eyaletin 'kadın yarışmacısı' olarak seçildiğinde Katniss onun yerini almak için gönüllü olur. Erkek katılımcı Peeta ile Katniss, kendilerinden yaş ve kuvvet açısından daha büyük, güçlü ve ömürleri boyunca bu an için eğitilmiş olan rakiplerine karşı ayakta durmaya çalışırlar...

Ülkemizde Seabiscuit 'in yazar ve yönetmeni olarak tanıdığımız Gary Ross'un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği film Suzanne Collins'in aynı adlı romanından gene Ross tarafından beyazperdeye aktarıldı. Film başrollerini ise genç oyuncular Jennifer Lawrence ve Josh Hutcherson paylaşıyor...