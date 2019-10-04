Acrob, Mehmetçik’in gözü olacak

Aldığı görüntüyü anında kullanıcının elindeki kumandaya aktaran Acrob’un özellikle terör örgütünün mağaralara yönelik operasyonunda kullanılması bekleniyor. Acrob, fotoğraf ve görüntü kaydı da yapabiliyor.

Üzerindeki 360 derece pivot dönüş özelliği ile çevre gözetleme kamerası olarak kullanılan kuyruk kamerasına sahip Acrob’a, opsiyonel olarak tırmık, kıskaç veya keski aparatı da takılarak olası bir engel/tehlike imha edilebiliyor. 14 cm yüksekliği ile en ufak alanlardan geçebilen Acrob, sessiz modda çalışıyor ve ön ve arka kısmında bulunan ledlerle aydınlatma yapıyor. Yüksek çözünürlüklü gece/gündüz görüş HD kameralar ile donatılan Acrob, kolay taşınabilir özelliği ile de ön plana çıkıyor.

Edinilen bilgiye göre, bir Orta Asya ülkesi, Acrob’u yakından inceledi ve 19 adet sipariş verdi.