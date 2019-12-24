Adalar’da 35 atlı fayton kalacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaptığı açıklamayla atlı faytonların adalarda sadece sembolik olarak hizmet vereceğini aktardı. İmamoğlu, “Adalarda ulaşım gelecek yaz sezonundan itibaren net olarak elektrikli lastikli araçlarla yapılacak. Araçların dizaynı Adalar’la uyumlu olacak. Turistik amaçlı yolculuklarda ise belirli güzergahlarlarda yine Ada yaşamına ve yazlık tarzına uygun etrafı açık iki kişilik dört kişilik elektrikli araçlar olacak. Oradaki yıllardır emek harcayan 3. nesil faytoncu mesleği yapan insanlarımızı asla yok saymıyoruz. Ada sakinleri ve çalıştaylara katılanlar, sembolik 35 atlı fayton bulunması kanaatinde. Bunun dışında fayton kalkıyor” dedi.



Atlar için tesis



İmamoğlu ayrıca Adalar’da bulunan bin 500 civarındaki atın başı boş kalması durumunda da İBB olarak bir tesis yapacaklarını belirtti. İmamoğlu, “Ancak faytoncular bırakmak isterse sahipsiz kalacakları için sahipsiz hayvan statüsüne geçecekler. İBB olarak onların bakımıyla ilgili merkezler kurup geliştirme konusunda kararlıyız” şeklinde konuştu.



Adalar belediyesi de yaptığı açıklamada, Faytonlar turistlere yönelik hizmet veriyordu. Yerel halk çok nadir faytonları kullanıyor. Kendilerine ait akülü araçları var. Şu an buradaki ulaşım akülü araçlarıyla devam ediyor” denildi. Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal ise şu değerlendirmeyi yaptı; “Henüz netleşmiş bir şey yok ama devletin tüm ilgili ve yetkilileri konuyla ilgililer. Bir an önce krizi çözmek için uğraşıyorlar. Büyükşehir Belediye başkanının adalarda elektrikli faytonların olacağı ve 35 tane atlı faytonun olacağı açıklamasından gayet memnunuz. Amacımız faytoncuların ve faytoncu ailesinin mağdur kalmaması.”



